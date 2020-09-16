新書曝川普秘辛 美前國安顧問波頓傳遭調查

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社華盛頓15日電） 「紐約時報」今天報導，前白宮國家安全顧問波頓（John Bolton）6月出書大爆猛料激怒總統川普，遭到美國司法部調查。

紐時說，司法部已經召集大陪審團，就波頓是否在新書違法公布機密資訊展開刑事調查。

紐時報導，出版商賽門舒斯特公司（Simon & Schuster Inc.）已因出版波頓「事發之室－白宮回憶錄」（The Room Where It Happened : A White House Memoir）收到傳票。波頓在書中稱他的前上司川普魯莽、腐敗，並且贊成川普去年12月遭彈劾所面臨的指控。

白宮阻擋不了新書出版後，川普要求調查鷹派資深外交官波頓。

川普6月20日在推特寫道：「波頓違反法律，他的謊言已被戳破，已因此受到譴責，他將付出非常巨大的代價。」

3天後，他又發推文說：「窮途末路的怪人波頓是卑劣的人，為了牟利散布高度機密的資訊，應該被關在監獄、沒收錢財。」

波頓的律師古柏（Charles Cooper）在聲明中說：「前美國駐聯合國大使波頓斷然否認他出書涉及不當行為，更別說是犯罪了。」

全國公共電台（NPR）也報導波頓遭到調查，又說波頓的作家經紀人也收到傳票。

波頓案將聚焦在他聲稱出版前手稿已經過國家安全審查，以及批評者說內容沒有完成審查的說法。

古柏在新書出版前說，新書經過逐行審查，獲得一名資深白宮國家安全官員同意。（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP