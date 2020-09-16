歐盟執委會主席將發表盟情咨文 聚焦綠色協議重振經濟

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（法新社布魯塞爾16日電） 2019冠狀病毒疾病肆虐，重創全球經濟，歐盟執委會主席範德賴恩（Ursula von der Leyen）將在今天發表年度歐盟盟情咨文，力圖透過綠色新協議來重振歐洲經濟。

範德賴恩的計畫有待歐洲議會辯論。範德賴恩是德國史上首名女性國防部長，被視為總理梅克爾（Angela Merkel）心腹。

在重重危機籠罩下，範德賴恩將在歐盟總部布魯塞爾向歐洲議會議員發表盟情咨文，而不是依慣例在歐洲議會所在地、法國史特拉斯堡這個冠狀病毒「紅區」。

除了疫情之外，歐盟面臨的危機還包括土耳其鑽井船在希臘海域探勘天然氣、白俄羅斯動蕩不安，以及英國脫歐的漫長糾葛。

範德賴恩將在演說中推廣「歐洲綠色協議」（European Green Deal）和「歐洲適應數位時代」（Europe Fit for the Digital Age）兩項政策倡議，這是她上任至今的核心主題，而2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情將是歐洲議會議員關注的另一個焦點。

環保主義者希望範德賴恩的重要宣示，將涵蓋歐洲溫室氣體總排放量在2030年之前減少55%這項新目標，當前設定的目標為40%。

歐洲議會議員、遊說者、維權人士和歐盟成員國使節則想聽她打算如何解決新的移民危機、如何通過龐大的新預算案和疫情後的振興計畫。（譯者：劉文瑜/核稿：曾依璇）

© 2020 AFP