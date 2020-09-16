疫情衝擊沒完 美國聯準會與國會各自救經濟

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（法新社華盛頓15日電） 美國聯邦準備理事會（Fed）為期兩天的政策會議今天閉幕，將試圖利用新的利率策略，穩住因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）而受創的美國經濟。

這場會議進行的同時，華府的國會議員也正發起新一波行動，力促另一項紓困方案過關，以便挽救美國今年第2季經濟成長率出現的歷史性崩跌，況且數據顯示新的裁員率達到堪憂程度。

美國是全球新型冠狀病毒疫情最嚴重的國家，病故人數已超過19萬4000人；疫情大流行期間，聯準會把基準貸款利率砍到幾近於零，並挹注數兆美元流動性資金維持市場運作。

但聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）等官員估算美國度過衰退期所需要的持續財政支持尚未獲得批准，在利率上又沒有退路，經濟學者預料，負責制定政策的聯邦公開市場委員會（Federal Open Market Committee）寧可試圖展現自己正在儘力。

支付服務公司「西聯商業解決方案」（Western Union Business Solutions）資深市場分析師曼寧波（Joe Manimbo）說：「美國中央銀行可能會強調未來幾年的展望肯定都是低利率，好讓這個全球最大經濟體在經歷前所未有的緊縮後，回復健全狀態。」

曼寧波指的是美國今年第2季經濟成長換算成年率暴跌31.7%，當時許多企業因防疫封鎖措施而歇業。

聯準會會議繼續進行的同時，民主黨籍聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）今天也宣布將為了通過新的紓困方案再接再厲，要打破數周以來與白宮及共和黨居多數的聯邦參議院之間的僵局。

她接受美國財經媒體CNBC訪問時說，「我們許諾，在達成協議之前都堅守陣地」，還說她樂觀認為，「至少白宮會明白我們必須做點事」。

© 2020 AFP