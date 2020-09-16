野火逼近洛城116年歷史天文台

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（法新社洛杉磯15日電） 洛杉磯市郊延燒一周的火場範圍日漸擴大，恐吞噬116年歷史的天文台與造價10億美元的廣播塔。

消防官員推文寫道，洛杉磯市郊的「山貓野火」（Bobcat Fire）現在越燒越猛，火舌距離116年歷史的威爾森山天文台（Mt. Wilson Observatory）僅有150公尺之遙。

天文台主管表示，由於火已經「燒到門口了」，所有人員都已撤離。

根據洛杉磯安吉利斯國家森林（Angeles National Forest），山貓野火9月6日爆發後，近幾天消防人員的打火工作僅有些許進展，但控制範圍卻從原本的6%縮小到今天僅剩3%。

山貓野火火場位於洛杉磯市中心東北方約25公里，目前已經延燒到4萬英畝（1萬6200公頃）。

洛杉磯郡消防隊長丹蒂克（David Dantic）提及威爾森山的消防人員：「他們正在和火勢奮鬥，因為火舌是如此地接近。」

丹蒂克說：「現在範圍更大了，之前只有3萬英畝時，我們控制住6%，但現在火場範圍更大，控制範圍才會變小。」

KNX電台報導說，這場大火也讓一座價值超過10億美元的廣播電塔岌岌可危。

許多遭野火威脅的社區都已接獲命令隨時準備撤離，洛杉磯國家森林裡約80棟歷史悠久的小木屋也恐難逃祝融。

© 2020 AFP