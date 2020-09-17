世衛警告：歐洲疫情傳播率驚人 不應縮短隔離期間

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（法新社哥本哈根17日電） 世界衛生組織（WHO）今天警告指出，歐洲各地2019冠狀病毒疾病（COVID-19）「傳播率驚人」，勸戒各國不應縮短隔離期間。

世衛歐洲區主任克魯格（Hans Kluge）表示，9月期間出現染疫暴增現象，包括上周染疫人數創新高紀錄及24小時內新增約5萬4000人確診感染等，這「應作為我們所有人的警鐘」。

克魯格在丹麥首都哥本哈本舉行線上記者會時指出：「雖然這些數字反映出更廣泛檢測，但也顯示此地區的傳播率驚人。」

世衛也提及，它建議任何暴露於新型冠狀病毒的人員進行14天隔離，將不會改變這項指南。

世衛歐洲區高級緊急官員史摩伍德（Catherine Smallwood）說：「我們的14天隔離建議，是基於我們對此疾病傳播及潛伏期的理解。我們只有在對這項理解有所改變時，才會進行修正。」

法國已將自我隔離建議期間縮短為7天。英國及愛爾蘭則縮為10天，數個其他歐洲國家也正考慮縮短建議的隔離期間，包括葡萄牙及克羅埃西亞在內。

英國首相強生（Boris Johnson）今天表示，他可能會提早關閉酒吧，阻止新型冠狀病毒疫情達第二波高峰。

© 2020 AFP