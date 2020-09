廣告 繼續瀏覽後續

(法新社海牙17日電) 全球化學武器監督組織今天說,已經派遣專家前往德國採集俄羅斯反對派領袖納瓦尼(Alexei Navalny)的檢體,且納瓦尼疑似因神經毒劑中毒的檢驗結果即將出爐。

禁止化學武器組織(Organization for the Prohibition of Chemical Weapons, OPCW)表示,柏林當局先前正式請求OPCW針對納瓦尼中毒案提供「技術協助」。

西方國家表示,正在柏林醫院接受治療的納瓦尼遭神經毒劑「諾維喬克」(Novichok)攻擊,並力促俄羅斯清楚交代。

OPCW發表聲明說:「來自OPCW技術秘書處的專家團隊,獨立地採集納瓦尼的生物醫學檢體,供OPCW指定實驗室分析。」

聲明稱:「分析結果即將出爐,且將與德國當局分享資訊。」

OPCW總幹事阿里亞斯(Fernando Arias)本月稍早曾針對納瓦尼事件,表達「嚴重關切」。

