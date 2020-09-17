川普促共和黨人支持大手筆振興方案

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（法新社華盛頓16日電） 美國總統川普今天敦促共和黨同志，支持大手筆的2019冠狀病毒疾病（COVID-19 ）振興方案。

川普怪罪民主黨人「無情」，導致國會未能同意另一項法案，才會在封城數月後，仍無法對受苦家庭和企業挹注現金。

他在推文中呼籲共和黨人「努力爭取更高的數字」，還說國會必須對急需用錢的民眾發放「振興款項」。

由於共和黨人認為民主黨提案金額高到不切實際，遲遲無法決定是否接受，國會的協商已停滯數周。

共和黨人可能接受的妥協方案，是中間派議員提出的1.5兆美元版本。這個金額遠超過共和黨人的「瘦身版振興」法案，但低於民主黨人更高額的要求。

川普告訴記者，他大致贊成，但需要更多協商。

「我希望金額更高一些，我已經說過了，但共和黨一些人不同意。我希望看到大家拿到錢。」

白宮特別把民主黨提案形容為廣義的紓困，是為了受非疫情相關金融問題而苦的州和地方當局而做。

但隨着11月3日總統與國會大選逼近，兩黨都不能表現出好像拋棄選民那樣，因此承受着不小壓力。

據說聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）為首的民主黨人擔心白白把機會送給川普，讓他得以在選前來場宣傳奇襲。

但根據美國媒體，裴洛西昨天告訴記者，他們將留在華府，直到對聯邦補助採取行動為止。

川普幕僚長梅多斯（Mark Meadows）今天表示：「越來越多人認為仍有一些實質需求得解決。」

「如果議長說她願意留下來直到達成方案，那也是另一個鼓舞人心的跡象。」

© 2020 AFP