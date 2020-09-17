批川普拒采關鍵措施應對疫情 拜登：他沒資格當總統

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（法新社威明頓16日電） 美國民主黨總統候選人拜登今天說，現任總統川普拒絕採取關鍵措施，來應對冠狀病毒疾病大流行，例如針對社交距離和篩檢制定國家級指南，所以應該取消他擔任總統的資格。

此外，77歲拜登（Joe Biden）也指控競選對手川普將疫苗開發過程政治化，還說他不相信川普發出的公開聲明。川普昨晚表示，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗將在幾周內問世。

川普政府能否迅速量產安全疫苗已成了2020年大選焦點。民調顯示，拜登支持度領先川普。

拜登告訴記者，「總統的首要責任是保護美國人民，但他沒有。他根本沒資格當總統」，痛批川普「草率應對」疫情大流行。

拜登聆聽公衛專家簡報後，談到COVID-19疫苗將如何幫助美國人重回正常生活，但他說，這個過程應該由科學和安全引領，而非政治。

拜登說：「我要表明：我相信疫苗，也相信科學家，但我不相信川普。」「此時此刻，美國人民也不相信他。」

拜登強調，他支持儘快推出疫苗，但前提是疫苗必須證明安全有效、科學試驗完全透明，且須「公平」分配。

2019冠狀病毒疾病迄今已在美國奪走19萬6000多條人命，專家說，疫苗是遏止疫情的最佳方式之一。

川普堅稱目前距離疫苗問世只有「數周」之遙，衛生專家今天警告，最快要到2021年中旬，才能讓民眾廣泛接種疫苗。（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）

© 2020 AFP