抗議加疫情 法國食品商Fauchon關巴黎2旗艦店

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（法新社巴黎16日電） 法國頂級食品店馥頌（Fauchon）擁有超過百年歷史，卻將關閉巴黎2家旗艦店，原因歸咎於新型冠狀病毒大流行和「黃背心」長期抗議等綜合效應。

法國法院證實馥頌位於巴黎市中心瑪德蓮廣場（Place de la Madeleine）商店關閉的消息。馥頌最早於1886年在此開店營業，距今已有134年歷史。

馥頌關店意味將裁員77人，這傢具歷史意義的企業在巴黎仍保留旅館、Grand Cafe餐廳和茶館，外加遍布全球的73家分店。

在正常時期，馥頌吸引全球富裕觀光客前來朝聖。但今年6月，馥頌宣布巴黎業務聲請破產，須接受破產管理，期望重振旗鼓。

馥頌的銷售額慘遭嚴重打擊，部分原因是今年稍早政府基於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情而實施封鎖措施，店鋪歇業長達數月；還有更早之前，2018年到2019年的「黃背心」反政府抗議活動，以及去年底到今年初反對退休金改革大罷工等。

馥頌總裁維榭爾（Samy Vischel）告訴法新社：「這段時間並不好過，但我們必須向前邁進。世界仍在運轉，我們必須改變方式。」

他說，在疫情嚇跑外國觀光客、多數還不敢造訪巴黎之際，將把業務重心放在較小型店面，以更貼近顧客。（譯者：徐睿承/核稿：曾依璇）

© 2020 AFP