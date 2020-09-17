澳洲金皮金皮樹毒如蠍 紮到一開始像被火燒

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（法新社布里斯本17日電） 澳洲研究人員發現澳洲一種樹木帶有「蠍子般」的毒素，且會引起難以忍受、持續數周的疼痛。這種樹當地叫做「金皮金皮」，引發的刺痛剛開始像火在燒。

只要瞬間碰到這種樹，所產生的刺痛遠比在美國或歐洲所發現的類似植物來得劇烈，澳洲當地叫這種樹為「金皮金皮」（gympie-gympie），是一種熱帶雨林蕁麻。

這種樹葉子為寬橢圓形或者心形，主要生長在昆士蘭州（Queensland）東北的熱帶雨林地區，在健行界臭名遠揚。

昆士蘭大學研究人員今天說，受害者回報，「金皮金皮」引發的刺痛，一開始像被火燒到，幾小時後痛感減輕，這時的痛像被車門夾到。

然後是漫長的最後階段，只要一衝澡就會再度引發疼痛。

昆士蘭大學分子生物科學研究所副教授維特（Irina Vetter）說，研究團隊發現了一類新的神經毒素微蛋白，他們將其命名為「金皮潮」（gympietides）。

維特表示：「儘管來自植物，但金皮潮就類似蜘蛛與芋螺的毒素，它們摺疊成3D分子結構，並鎖定一樣的痛覺感受器，這大概是金皮金皮樹成為真正『有毒』植物的原因。」

© 2020 AFP