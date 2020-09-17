疫情期間換第3個衛生部長 巴西總統找將領來當

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（法新社巴西利亞16日電） 巴西總統波索納洛今天將代理衛生部長帕佐耶洛（Eduardo Pazuello）真除。軍方將領出身、毫無醫學背景的帕佐耶洛，是巴西在疫情大流行期間的第3任衛生部長。

將2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情淡化為「小流感」的極右派總統波索納洛（Jair Bolsonaro），拔掉前2任防疫措施不合他想法衛生部長後，5月間指派陸軍將領帕佐耶洛代理衛生部長。

與醫學領域出身的前2任部長曼德塔（Luiz Henrique Mandetta）和泰克（Nelson Teich）不同，57歲的帕佐耶洛完全迎合波索納洛的防疫觀點，包括建議醫師開立羥氯奎寧治病，儘管這種爭議性藥物在治療COVID-19方面的效用尚未獲得證實。

帕佐耶洛在宣誓就職典禮上說：「我們必須從中學習、邊做邊調整。責任很是重大，但我們擁有全然自主性採取一切必要防疫措施。」

主持就職典禮的波索納洛，手中揮着一盒羥氯奎寧說：「研究顯示，若能及早開立羥氯奎寧，約30%的（染疫）死亡案例是可以避免的。」不過波索納洛並未引述相關證明。

他也再度攻擊實施封城措施的州長，說他們「屈服於新聞媒體所散布的恐慌」。

人口2億1200萬的巴西有13萬4000多人在這場疫情中病故，死亡人數居全球第2僅次美國。而帕佐耶洛真除衛生部長後，波索納洛政府里23名閣員有11人是軍人出身。

© 2020 AFP