聯合國：委內瑞拉總統侵害人權 足構成違反人道罪

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（法新社日內瓦16日電） 聯合國調查人員今天表示，委內瑞拉總統與高層部長需為可能構成違反人道罪的行為負起責任，但委國政府官員隨即表示，這份報告「充斥謊言」。

負責調查委內瑞拉侵害人權情事的聯合國團隊今天首度發表報告，他們在報告中說，發現總統馬杜洛（Nicolas Maduro）等國家行為者犯下法外處決以及系統性刑求等重罪的證據。

委內瑞拉外交部長阿雷亞薩（Jorge Arreaza）在推特回擊，批評報告調查方法不嚴謹、「被奉承華盛頓的一些政府所控制」、「充斥謊言」。

報告由聯合國人權理事會（UN Human Rights Council）一年前發起的國際真相調查團（International Fact-Finding Mission）撰寫。

調查團主席瓦利納斯（Marta Valinas）表示，報告「發現合理論據，認為委內瑞拉當局與安全部隊2014年起即計畫並執行重大的人權侵害情事」。

瓦利納斯表示，部分侵害情事「包括任意殺害以及系統性使用酷刑，足以構成違反人道罪」。

「這些犯罪完全不是孤立事件，而是根據國家政策協同犯下，指揮官和政府高層官員知情甚至直接支持。」

瓦利納斯領導的3人團隊不得進入委內瑞拉，但透過遠距訪問受害者、目擊者等，輔以法律文件分析，做成這份報告。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）

© 2020 AFP