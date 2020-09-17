軟體公司首發Snowflake奪魁 掛牌首日股價翻倍

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（法新社紐約16日電） 擁有股神巴菲特（Warren Buffett）加持的雲端運算服務公司Snowflake，今天在紐約首次公開發行募得逾30億美元，首日掛牌交易飆漲，收盤價每股近254美元，是開盤價兩倍多。

Snowflake今天在紐約股市以120美元開盤，終場收在253.93美元。

總部位於加州聖馬提歐（San Mateo）的Snowflake，8年前在加州矽谷成立，隨後快速成長，今年初一輪私募籌資，公司市值約124億美元；雖然公司目前尚未獲利，但依今天價股計算，Snowflake市價已逾700億美元。

雲端檔案分享平台Box執行長李維（Aaron Levie）推文指出，Snowflake的首次公開發行（IPO）表現，是目前全球最大規模的軟體公司IPO，顯示軟體企業的市場在持續擴大發展，遠遠超過原先最大預期。

根據Snowflake向美國證券管理委員會（SEC）提交文件，公司去年營收躍升至2億6470萬美元，先前一年為9700萬美元；去年凈損增至3億4850萬美元，前一年則為1億7800萬美元。

根據文件內容，Snowflake目前營運是依賴亞馬遜（Amazon）、谷歌（Google）與微軟（Microsoft）的資料中心。

在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情重創經濟之際，企業在線上與客戶聯繫的情況激增，仰賴雲端或遠距工作，已是潮流所趨。（譯者：紀錦玲）

© 2020 AFP