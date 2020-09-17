道奇7比5屠教士 率先搶下MLB季後賽門票

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（法新社洛杉磯16日電） 美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇捕手史密斯今天擊出2安打貢獻3分打點，隊友波樂克和泰勒轟出陽春炮，最終以7比5擊敗聖地牙哥教士，成為大聯盟首支確定晉級季後賽的球隊。

道奇今天赴教士主場比賽，在3連戰最後2場連勝後，以35勝15敗7成勝率戰績，連8年闖進季後賽，穩居國聯西區龍頭寶座，領先教士隊3.5場勝差，在今年因疫情縮水的賽季中，成為大聯盟首支確定晉級本季擴編16隊季後賽的球隊。

面對教士9名投手車輪戰，道奇打線以8支安打灌進7分，史密斯（Will Smith）以2支安打敲出3分打點，波樂克（A.J. Pollock）和泰勒（Chris Taylor）敲出陽春全壘打，曼西（Max Muncy）在3局上以二壘安打擊出致勝分，貝茲（Mookie Betts）單場跑出3次盜壘成功，也貢獻2支安打。

柯拉勒克（Adam Kolarek）在聖地亞哥派寇球場（Petco Park）投0.2局無失分奪勝投，23歲新秀投手梅伊（Dustin May）第3局接手，中繼5.1局僅被敲出3安打，幫助道奇守住領先優勢，道奇最終以2分之差獲勝。

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）在視訊記者會上說：「我為球員們感到自豪，這是很棒的系列賽。我們都很意外（能順利晉級），因為我們只專註於贏得這場系列賽。」（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）

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