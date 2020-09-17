NBA選秀會延至11月18日登場

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（法新社紐約16日電） 美國職籃NBA今天證實，2020年選秀大會將延至11月18日登場，比原定日期晚了一個多月，給予聯盟更多時間敲定下季開幕日期等細節。

2019-2020年季後賽正如火如荼開打，NBA在佛州奧蘭多迪士尼世界設立如同「泡泡」般的隔離園區，采無觀眾方式進行比賽。

選秀日期延後也意味自由市場開市和新賽季開幕的時間將隨之順延。2020-2021年賽季原定12月初開打。

NBA在聲明中表示：「修改日期讓聯盟擁有更多時間處理2020年選秀會前置作業、為2020-2021年球季可能開幕日期搜集更多資訊，也能讓NBA和美國國家籃球協會球員工會（National Basketball Players Association）針對集體薪資協定展開進一步協商。」

NBA與球員工會敲定球員薪資上限和奢侈稅線後，球隊間才能進行交易。

然而，隨着2019冠狀病毒疾病（COVID-19）持續攪局，基於聯盟收益預測而定的球員薪資上限和奢侈稅線變得難以定案。

NBA表示，就連敲定於11月18日舉行的選秀會都「有可能隨情況而有所變動」。（實習編譯：林岳鋒/核稿：劉文瑜）

© 2020 AFP