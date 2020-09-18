巴特勒關鍵時刻表現全能 熱火東區冠軍賽2連勝

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社佛州奧蘭多17日電） 熱火今天打完半場落後13分，關鍵時刻巴特勒展現全能身手，以106比101擊敗塞爾蒂克，在NBA東區冠軍賽2連勝。

美國職籃NBA東區冠軍賽首戰，第5種子邁阿密熱火歷經延長賽後，艱苦以117比114險勝第3種子波士頓塞爾蒂克。

今天東區冠軍賽第2戰，塞爾蒂克首節靠5成71命中率砍進4記三分球，加上整體投籃命中率高達6成67，以31比28領先熱火，次節打出單節29比19攻勢，上半場一度領先達17分。塞爾蒂克在後衛沃克（Kemba Walker）、史瑪特（Marcus Smart）分別攻下14分、10分的聯手帶領下，打完上半場以60比47領先熱火。

下半場比賽，熱火再度上演逆轉秀，第3節窒息式的防守，讓塞爾蒂克三分線外4次出手全部落空，單節只有12次出手機會，僅命中4球，共拿下17分；熱火本身的進攻則在阿迪巴約（Bam Adebayo）獨得15分的情況下猛轟37分，在前3節打完反以84比77領先塞爾蒂克7分。

第4節初，熱火命中率不佳，塞爾蒂克靠一波17比5猛攻，以94比89要回領先，熱火在巴特勒（Jimmy Butler）助攻給阿迪巴約勾射得分，自己又接連的灌籃、突破上籃得手後追平，隨後又在德拉吉奇（Goran Dragic）兩罰俱中並砍進三分球後，以100比95要回領先。

此時巴特勒抄截成功，再助攻給克勞德（Jae Crowder）空切上籃得手，讓熱火將領先拉開，雖然塞爾蒂克的布朗（Jaylen Brown）接連命中兩記三分球，但熱火德拉吉奇後撤步跳投得手，巴特勒也穩穩兩罰俱中，最終仍以106比101擊敗塞爾蒂克。

熱火今天贏球拿下2連勝，在東區冠軍系列賽以2比0領先塞爾蒂克。

熱火的德拉吉奇今天攻下全場最高25分，阿迪巴約有21分、10籃板的「雙十」成績，羅賓遜（Duncan Robinson）貢獻18分，巴特勒進帳14分，克勞德、赫洛（Tyler Herro）分別攻下14分、11分。

沃克今天獲得塞爾蒂克最多的23分，塔特姆（Jayson Tatum）、布朗都攻下21分，史瑪特則有14分進帳。

© 2020 AFP