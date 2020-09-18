愛爾蘭研究：COVID-19患者痊癒後 半數續感疲累

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（法新社倫敦18日電） 根據今天發布的一份最新研究，愛爾蘭一家醫院的COVID-19患者和染疫的醫院人員經宣告痊癒後，有超過半數仍持續感到身體疲累，凸顯持續的癥狀對患者帶來「沉重負擔」。

目前已有一些病患團體與醫師呼籲，應就COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病毒SARS-CoV-2對患者的中長期影響進行更多研究。

愛爾蘭的都柏林三一學院（Trinity College Dublin）三一轉譯醫學研究所（Trinity Translational Medicine Institute）暨聖詹姆士醫院（St James's Hospital）的研究人員湯生（Liam Townsend）說：「關於SARS-CoV-2的感染表現特徵，雖已有清楚描繪，但染疫後的中長期後果仍有待探索。」

這份研究追蹤聖詹姆士醫院的128名患者，他們平均在「臨床康復」過後10周接受調查。其中有52%的人在受訪時仍經常感到身體疲勞，無論原本是輕症或重症。

這份報告因尚未送交同儕審查，只是初步研究。受訪的128人包括71名院內患者與57名輕症的醫院職員，平均年齡50歲，全都經過COVID-19檢測確診。

研究人員也考量各種可能造成疲勞的因素，包括最初染疫的病況輕重，以及患者原有疾病如憂鬱症等。

研究發現，無論這些患者當初是否住院，不會影響調查結果；但感到身體疲累的人當中，女性佔比達2/3，高於所有受訪者的女性比例54%。

另外，有焦慮症或憂鬱症病史的患者，也有較高比例感到身體疲勞。

這份研究的作者表示，他們的調查結果顯示，有必要進行更多研究，以評估COVID-19對患者的長期影響。（譯者：張曉雯/核稿：張正芊）

© 2020 AFP