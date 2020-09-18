法網公開賽即將登場 每日入場人數調降至5000人

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（法新社巴黎17日電） 法國巴黎警署今天告訴法新社，將於9月27日登場的法國網球公開賽會內賽每日觀眾入場上限，將從籌辦單位先前宣布的1萬1500人降至5000人。

由於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）攪局，向來在初夏舉行的法網賽事今年延到9月21日到10月11日進行，首輪會內賽於27日開打。

主辦賽事的法國網球協會（FFT）原先於7月表示，希望每日開放2萬名觀眾入場，相當於以往觀眾人數的「50%至60%」左右。

隨着法國疫情未見好轉，法網公開賽主任佛傑（Guy Forget）10天前才宣布限制每天1萬1500人入場，比賽場地將分隔成3個各自獨立的區域。

然而，疫情持續惡化，法國政府目前又禁止超過5000人的公共聚會，使得法國網球協會重新考量。

主要比賽場地夏特里耶球場（Philippe Chatrier Court）和蘭格倫球場（Suzanne Lenglen Court）入場人數都分別限制在5000人以內，較小的馬蒂厄球場（Simonne Mathieu Court）觀眾上限為1500人，外圍球場則不售票。

在15天會內賽比賽期間，總共將只有7萬5000名球迷能入場觀賽，遠低於2019年的52萬名觀眾。（譯者：陳昱婷/核稿：曾依璇）

© 2020 AFP