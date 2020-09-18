洋基打線單局扛5轟炸垮藍鳥 追平大聯盟紀錄

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（法新社紐約17日電） 美國職棒大聯盟MLB洋基今天主場迎戰藍鳥，洋基打線展現強大火力，在4局下敲出5支全壘打，單局5轟不僅是隊史首次，也追平大聯盟紀錄，終場洋基就以10比7取得3連勝橫掃藍鳥。

紐約洋基打者賈德納（Brett Gardner）、勒梅休（DJ LeMahieu）、瓦伊特（Luke Voit）4局下「背靠背靠背」開轟，3人都鎖定對手投出的第一球。洋基在這半局扛出5轟，是大聯盟史上第7支達成這項壯舉的球隊。

單局敲出5轟的其他6支球隊分別是紐約巨人（1939）、費城費城人（1949）、舊金山巨人（1961）、明尼蘇達雙城（1966）、密爾瓦基釀酒人（2006）及華盛頓國民（2017）。

洋基在與多倫多藍鳥的3連戰系列賽共敲出19轟，創下大聯盟3場系列戰敲最多全壘打的紀錄。

除了打線威猛，洋基先發投手田中將大主投7局被敲7安失3分，並送出5次三振，順利拿下個人本季第3勝，防禦率來到3.27。

洋基今天打敗藍鳥並取得本季最長的8連勝後，例行賽戰績來到29勝21敗，暫居美聯東區第2名。（譯者：陳彥鈞/核稿：嚴思祺）

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