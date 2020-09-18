紐時：川普政府擬定有爭議篩檢建議 CDC被迫背書

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（法新社華盛頓17日電） 「紐約時報」今天報導，美國總統川普的政府不顧疾病管制暨預防中心（CDC）反對，在CDC網站放上有爭議的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）篩檢建議。

CDC網站上月公布方針指出，曾暴露在2019冠狀病毒疾病風險中但沒有癥狀的人，就不需要篩檢。相關建議一出備受批評，因為醫療專家當時正在推動進行更多篩檢，以助追蹤和控制疾病散播。

紐約時報（The New York Times）引述CDC內部文件，以及熟悉內情的不具名官員指出，儘管CDC「嚴正反對」，網站還是放上上述建議。

紐時寫道：「衛生及公共服務部（Department of Health and Human Services）改寫之後就把它『丟』上CDC公開網站，罔顧CDC嚴謹的科學審查程序。」

一名聯邦政府官員告訴紐時，CDC網站上的文件出自衛生及公共服務部，以及白宮冠狀病毒工作小組。

這名官員說：「那項政策未反映出CDC內部多數人所認為的正確政策。」

一名CDC高階科學家匿名告訴紐時，CDC醫療專家「嚴正反對」這份文件，指出內容有「基本錯誤」，還跟CDC本身的建議相互矛盾，顯然出自其他單位之手。

紐時報導，相關方針公布當時，川普政府官員還說這份「文件是CDC的成果，業經CDC主任芮斐德（Robert Redfield）博士參與修正」。

© 2020 AFP