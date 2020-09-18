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（法新社洛杉磯17日電） 日本好手大坂直美今天以腿筋傷勢為由，宣布退出法國網球公開賽。大坂直美上周末剛在美國公開賽封後。

大坂直美在社群媒體上傳聲明說：「可惜我今年無法打法國公開賽。我的腿筋還是會痛，因此我備戰紅土的時間不夠，今年這兩項賽事時程對我來說彼此太近。在此祝福主辦單位和球員一切順利。」

受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響，今年法網延到本月21日登場，會內賽將於27日開打。

大坂直美上周末剛在美國網球公開賽爭冠，她在美網女單決賽以1比6、6比3、6比3擊敗白俄羅斯強敵艾薩蘭卡（Victoria Azarenka），抱回生涯第3座大滿貫賽金杯。大坂直美曾在2018年美網和2019年澳洲公開賽封後。

大坂直美今年再贏美網，成為自1994年以來首位在美網女單決賽失首盤後仍逆轉勝的選手，個人世界排名也因此升到第3。大坂直美也成為第一位坐擁3座大滿貫賽女單冠軍的亞洲球員，超越中國名將李娜2冠紀錄。

大坂直美打美網前就傳出身體有狀況，她因左腿筋拉傷而退出WTA西南公開賽（Western & Southern Open ）決賽。

© 2020 AFP