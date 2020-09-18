蓬佩奧訪蓋亞那蘇利南 遊說選美國合作

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（法新社蘇利南首都巴拉馬利波17日電） 南美洲小國蓋亞那與蘇利南發現石油後，引起各方投資興趣。美國國務卿蓬佩奧今天到訪，企圖推動這兩國選擇美國企業合作，並警告中國投資可能帶來的風險。

蓬佩奧（Mike Pompeo）成為歷來首位訪問蓋亞那與蘇利南的美國國務卿。這兩國擁有豐富的林木與礦產資源，但近來因發現石油而突然引起全球關注。

蓬佩奧會晤蘇利南新當選的總統山托希（Chan Santokhi），兩人在山托希位於首都巴拉馬利波（Paramaribo）的荷蘭殖民時代寓所進行會談。蓬佩奧說，這對經濟來說是「令人興奮的時刻」，美國「渴望參與」。

蓬佩奧在聯合記者會上說：「國營企業的產品和服務質素，難與美國私人企業匹敵。」

他說：「我們見到中共投資這些國家，一開始時似乎都很好，但當相關政治成本漸趨明顯時，就每況愈下。」

蓬佩奧稍晚飛抵蘇利南鄰國蓋亞那，傳達了類似的訊息。蓋亞那今年經濟成長預期達到驚人的85%，將是全球國家之冠。

在蘇利南與蓋亞那都剛選出具世代交替意義的新領導人之際，蓬佩奧的到訪堪稱信任投票。

蓬佩奧的3天訪問行程，還將造訪哥倫比亞和巴西亞馬遜邊界地區。（譯者：陳怡君/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP