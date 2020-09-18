蘋果線上商店進軍印度 盼擴大在印市佔率

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社孟買18日電） 矽谷巨擘蘋果今天表示，蘋果線上商店下周將首度在印度開張。公司希望能趁印度接下來的節慶購物季大賺一筆，同時擴大在印度的市佔率。

蘋果（Apple）的iPhone訂價在印度專攻高端市場，智慧型手機銷量落後韓國對手三星，在印度只算小咖。

現在蘋果重新搶攻印度，但這個亞洲第3大經濟體歷經數個月的防疫封鎖措施，經濟跌幅已創下紀錄。

印度最繁忙的購物季一般是在10月開跑。此時民眾迎來十勝節（Dussehra）和排燈節（Diwali）等印度教節慶，商家會推出優惠折扣和免費贈品，來吸引準備添購高價商品的顧客。

蘋果發布新聞稿表示，23日開張的蘋果線上商店，將提供多種優惠選項，包括學生購買Mac、iPad和科技配件可享折扣。購買Airpods、iPad和Apple Pencil也可享英語、印地語和其他多種印度語言的鐫刻服務。

目前蘋果在印度是透過亞馬遜（Amazon）等第3方零售商進行銷售。由於印度擁有13億人口，且智慧型手機持有人數相對較少，蘋果認為印度深具潛力。

據業界估計，蘋果在印度的市佔率只有2%。（譯者：楊昭彥/核稿：陳政一）

© 2020 AFP