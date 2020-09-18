西媒：中國駭客偷西班牙實驗室新冠肺炎疫苗資料

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（法新社馬德里18日電） 西班牙「國家報」（El Pais）報導，中國駭客從西班牙研發2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫苗的實驗室竊取資料。

2019冠狀病毒疾病疫情已在全球造成超過94萬人病歿，逾3000萬人感染，在全球藥廠都投入研發競賽，爭取儘早研發出有效疫苗時，國家報刊出這篇報導。

報導引述知道這項攻擊的消息來源表示，目前尚不清楚有那些資料遭竊，何時遭竊，以及資料的重要性。

報導中引述西班牙國家情報中心（CNI）首長艾斯泰班（Paz Esteban）說法指出，駭客發動「格外惡劣的攻擊，瞄準正在研發疫苗的實驗室」，且這類攻擊不僅發生在西班牙，也在其他地方發生。

艾斯泰班17日告訴媒體，這類攻擊在封城期間「質與量」都有所增加，駭客主要針對「醫療保健及製藥等敏感業別」。

安全消息來源指出，這些駭客攻擊多來自中國及俄羅斯，有時來自國家機構，但也有些是來自利用這些竊取來的資料進行交易的犯罪組織及大學。

不過，消息人士表示，竊取西班牙資料的攻擊行動是由中國駭客發動。（譯者：廖禹揚/核稿：陳政一）

© 2020 AFP