COVID19全球確診超過3021萬例 逾94萬人病歿

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（法新社巴黎18日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間18日11時（台灣18日晚間7時），全球至少94萬6727人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），至少3021萬8930人確診。

疫情從去年12月在中國爆發，迄今全球至少有2034萬6800人被認為已康復。

法新社搜集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但這恐怕只是實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測有癥狀或癥狀最嚴重的病例。

全球17日通報新增5279人病歿、30萬1608起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為印度（1174死）、美國（928死）與巴西（829死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計19萬7655人病故、667萬6410例確診，至少254萬334人已康復。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（13萬4935人喪生、445萬5386例確診）、印度（8萬4372人喪生、521萬4677例確診）、墨西哥（7萬2179人喪生、68萬4113例確診）及英國（4萬1705人喪生、38萬1614例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，秘魯是死亡率最高國家，每10萬人就有94人染疫喪命；其次依序為比利時（86人）、西班牙（65人）、玻利維亞（64人）及智利（64人）。

從區域來看，拉丁美洲和加勒比海地區累計31萬8527死、855萬5668例確診；歐洲累計22萬4024死、471萬4903例確診；美國和加拿大共計20萬6893死、681萬6949例確診。

亞洲共計12萬1567死、696萬2536例確診；中東地區共計4萬1399死、175萬3986例確診；非洲共計3萬3416死、138萬3958例確診；大洋洲共計901死、3萬937例確診。（譯者：陳彥鈞/核稿：陳昱婷）

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