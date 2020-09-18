NBA公鹿球星字母哥連莊 第2年榮獲年度MVP

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（法新社洛杉磯18日電） 美國職籃NBA密爾瓦基公鹿球星「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）今天獲選年度最有價值球員（MVP），連續第2年獲得這項殊榮。

這位生於希臘，綽號「希臘怪物」（Greek Freak）的25歲籃球巨星，是NBA史上第3位同一球季榮獲最佳防守球員及年度MVP的球員。此前，只有1988年喬丹（Michael Jordan），以及1994年歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）獲此榮譽。

安特托昆博也是第12位連續兩年獲選MVP的球星，之前11位分別是喬丹、柯瑞（Stephen Curry）、詹姆斯（LeBron James）、奈許（Steve Nash）、鄧肯（Tim Duncan）、魔術強森（Magic Johnson）、大鳥博德（Larry Bird）、馬龍（Moses Malone）、賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）、張伯倫（Wilt Chamberlain）和羅素（Bill Russell）。

安特托昆博在受疫情困擾的球季例行賽中，場均29.5分、13.6籃板和5.6助攻。

他這次獲得體育記者和廣播員85張第一名選票，洛杉磯湖人的詹姆斯獲得16張第一名選票，參與決選第3名的休士頓火箭哈登（James Harden）則未獲得任何第一名選票。（譯者：徐睿承）

© 2020 AFP