WTO秘書長遴選首輪告終 過關候選人女性佔多數

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（法新社日內瓦18日電） 外交界人士透露，世界貿易組織（WTO）秘書長遴選首輪結束，候選人名單從8人縮小到5人，其中女性佔了多數。

3名女性候選人中，2位來自非洲國家，1位來自韓國。另外2名男性候選人則分別來自英國和沙烏地阿拉伯。

進入第2輪遴選名單的女性候選人包括，曾任職世界銀行達25年的奈及利亞財政部長伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala ）、韓國產業通商資源部通商交涉本部長俞明希（Yoo Myung-Hee），以及肯亞前外交事務和貿易部長阿米娜．穆罕默德（Amina Mohamed ）。

另外2名男性候選人則是沙烏地阿拉伯前經濟部長圖瓦伊里（Mohammad Maziad Al-Tuwaijri ）以及英國前國際貿易大臣佛克斯（Liam Fox）。

WTO秘書長人選雖然沒有規定要由各洲人選輪流擔任，但此次外界發出了讓非洲人士出線的呼聲。WTO自1995年成立以來，有3位秘書長是歐洲人，另出身大洋洲、亞洲和南美洲的秘書長各有一名。

前秘書長阿茲維多（Roberto Azevedo）5月宣布，基於個人因素提早在今年8月底離任，比規定任期提前一年去職。

© 2020 AFP