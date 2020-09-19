全球冠狀病毒疫情超過95萬人病亡 逾3055萬例確診

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（法新社巴黎19日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間19日11時（台灣19日晚間7時），全球至少95萬3025人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），至少3055萬6040例確診。

疫情從去年12月在中國爆發，迄今全球至少有2062 萬9000人被認為已康復。

法新社搜集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但這恐怕只是實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測有癥狀或癥狀最嚴重的病例。

全球18日通報新增5813人病歿、33萬1948起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為印度（1247死）、美國（880死）和巴西（858死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計19萬8597人病故、672萬5044例確診，至少255萬6465人已康復。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（13萬5793人喪生、449萬5183例確診）、印度（8萬5619人喪生、530萬8014例確診）、墨西哥（7萬2803人喪生、68萬8954例確診）及英國（4萬1732人喪生、38萬5936例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，秘魯是死亡率最高國家，每10萬人就有95人染疫喪命；其次依序為比利時（86人）、西班牙（65人）、玻利維亞（65人）及巴西（64人）。

從區域來看，拉丁美洲和加勒比海地區累計32萬809死、863萬6686例確診；歐洲累計22萬4786死、477萬9619例確診；美國和加拿大共計20萬7837死、686萬6650例確診。

亞洲共計12萬3321死、707萬7509例確診；中東地區共計4萬1741死、177萬1780例確診；非洲共計3萬3621死、139萬2772例確診；大洋洲共計910死、3萬1029例確診。（譯者：陳彥鈞/核稿：曹宇帆）

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