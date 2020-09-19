川普爭取農民支持 允增加逾4000億元紓困金

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（法新社華盛頓18日電） 美國大選逼近，總統川普為爭取農業州選民支持，宣布加碼140億美元（約新台幣4060億元）補助金給受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響的農民和牧場業者。

美國將於11月3日舉行總統大選，距今僅約6周時間，川普昨晚在威斯康辛州的造勢活動中承諾給予補助金，但這筆錢會從一項既定計畫撥付，目前不清楚還有多少餘額可供支出。

美國國會今年3月底通過「新型冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法」（Cares Act），4月底同意依據這項法案撥付95億美元用於「冠狀病毒糧食援助計畫」（CFAP），再加上農業部的65億美元。

國會7月再度批准挹注140億美元供這項計畫使用。由於農業部持續處理補助金申請案件，目前不知道計畫內還有多少餘額可發給新一輪的農民申請。

美國農業部今天說明新一輪補助金細節。國會批準的經費無論剩餘多少，都會發放給產品滯銷或生產成本提高的農人。

農業部長帕度（Sonny Perdue）在聲明中表示：「美國農業社群很能抗壓，但仍因2019冠狀病毒疾病大流行面臨許多挑戰。」

聲明提到，第2輪「冠狀病毒糧食援助計畫」補助的主要對象是因疫情而「持續面臨市場動蕩及相關成本問題的農業生產者」，將實施到年底。

農業部發言人說：「我們並不知道，處理完所有申請後，到底會剩多少錢。在我們處理完所有申請之前，想仰賴這筆餘額供第2輪補助，是很不負責任的。」

© 2020 AFP