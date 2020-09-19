川普速推COVID-19疫苗 估2021年4月全美可接種

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（法新社華盛頓18日電） 美國總統川普今天說，預估到了明年4月就會制出足夠的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗「供所有美國人」接種，還說首批疫苗將在今年稍後核准後立即分發。

川普宣稱在最後研發和試驗階段中有3支疫苗取得「歷史性進展」，還說到了年底會生產至少1億劑疫苗，可能還會有更多劑。

他說：「每個月將有數億劑可用，我們預期到了4月會有足夠的疫苗供所有美國人接種。」

川普也誓言以閃電般速度推出疫苗，他說：「我認為分發速度甚至會比大部分人所想的還快。」

外界認為疫苗是遏阻疫情蔓延最重要的方式之一，2019冠狀病毒疾病至今在全球奪走約95萬人性命，美國至少19萬8000人病故，為全球疫情最嚴重的國家。

連任之路面臨硬仗的川普一再聲明，他預估未來幾周內就有安全有效的疫苗獲得批准，甚至在11月3日總統大選前就有疫苗可用。

然而這個異常樂觀的時程在本周引起政府衛生高層官員芮斐德（Robert Redfield）的質疑。

擔任美國疾病管制暨預防中心（CDC）主任的芮斐德16日向國會議員作證時說，可分發給優先群體的數量「非常有限」，包括給第一線醫護人員，可能在11月或12月才開始發送，而且至少還要好幾個月後才可能全面施打。

他還表示，他認為可能要明年第2季末或第3季才能普遍供應大眾安全有效的疫苗。

© 2020 AFP