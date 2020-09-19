格納布里帽子戲法 拜仁改寫德甲開幕勝分紀錄

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（法新社柏林18日電） 德甲2020-21新賽季開戰，拜仁慕尼黑的格納布里（Serge Gnabry）上演帽子戲法，幫拜仁主場8比0血洗沙爾克（Schalke），在沒有觀眾的閉門新季開幕戰拔得頭籌。

這場比賽也締造德甲開幕戰最大贏球分差的新紀錄；拜仁5周前也以8比2的大分差，在歐冠8強賽擊敗巴塞隆納。

這也是拜仁的德國國腳翼鋒薩內（Leroy Sane）加盟球隊後的處女秀，他兩度助攻給格納布里破門，自己也攻入一球。

格列茲卡（Leon Goretzka）、穆勒（Thomas Mueller）與萊萬多夫斯基（Robert Lewandowksi）等人也都有進球；26天前才在決賽擊敗法甲巴黎聖傑曼的新科歐冠王者拜仁，也把2月以來的連勝翻新至22場。

英格蘭青年國腳穆夏拉（Jamal Musiala）第81分鐘踢進第8分，成為拜仁隊史在德甲最年輕進球球員。

慕尼黑市長原本允許這戰開放7500名觀眾進場，但最後一刻仍因當地的新型冠狀病毒確診增加而取消。

財政拮據的沙爾克則延續上賽季的悲情，慘敗後球隊已是17連不勝。

© 2020 AFP