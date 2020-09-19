美大法官病逝 參院共和黨人擬表決川普提名人選

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（法新社華盛頓18日電） 美國自由派大法官金斯柏格病逝，讓總統川普有機會再任命一人，擴大最高法院保守勢力。即使總統大選逼近，共和黨仍支持就川普提名人選表決，民主黨則認為應選出新總統再說。

金斯柏格（Ruth Bader Ginsburg）今天因胰腺癌併發症病逝，享壽87歲。

金斯柏格身後留下激烈鬥爭，因為大法官為終生職，出現職缺，即讓川普有機會第3度提名並任命新的大法官。

美國將於11月3日舉行總統大選，即使如此，聯邦參議院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）在金斯柏格逝世消息公布不久後就透過聲明表示：「參議院會就川普總統提名的人選進行表決。」

美國最高法院共有9名成員，由總統提名人選，經參議院同意後任命。

有消息傳出，金斯柏格的遺願是希望由新任總統在2021年元月就職後，再決定繼任大法官。若消息屬實，麥康奈的意見就直接違抗她的遺願。

在野的民主黨已呼籲麥康奈至少等到元月再表決提名人選，因為屆時白宮大位和參議院掌控權都有可能易手；若麥康奈執意在選前表決，將激怒民主黨人，近代也從未有過先例。

川普的對手、民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）也要求由贏得選舉的新任總統來決定人選。他接受媒體訪問時說：「應由選民選出總統，再由總統提出大法官人選讓參議院考量。」

拜登還提到2016年發生過類似事件。當時的總統歐巴馬為大法官史卡利亞（Anthony Scalia）逝世後留下的職缺，提名中間派上訴法院法官賈蘭德（Merrick Garland）為繼任人選，但麥康奈以距離大選時間太近為由而拒絕，然而那時離大選還有250天之久。

拜登說，參議院2016年採取的立場，就是現在必須採取的立場。

© 2020 AFP