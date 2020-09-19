美維吉尼亞州提前投票 選民大排長龍

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（法新社華盛頓18日電） 美國總統大選選戰進入白熱化，維吉尼亞州今天展開提前投票第一天，選民大排長龍，有些人排了4小時才投到票。

在維吉尼亞州，約300位選民在費法克斯郡政府中心（Fairfax County Government Center）排隊等着投票，許多人對今年大選與川普關於郵寄投票的言論表達急迫感。

維州麥連（McLean）居民米瑙（Nell Minow）告訴法新社：「關於抨擊郵局和不在籍投票有很多令人擔心的地方，還有人設法干擾投票，因此我們希望能愈快完成投票愈好。」

米瑙的丈夫阿帕托夫（David Apatoff）說：「我們完全不想冒險。」

當被問及得排隊好幾小時、有時還和其他選民非常近距離時，阿帕托夫態度仍相當堅定。他說：「我甘冒這個風險。」他指出每個人都戴口罩，「沒有什麼比這個更重要」。

有些選民表示，提前投票是為了避開大選當天的擁擠人潮；有些人則說，鑒於川普一再沒有根據地攻擊郵寄投票有時會出現舞弊，因此對選舉過程表示擔心。

阿靈頓郡（Arlington）選民勞利亞（Tom Laurya）說：「這比郵寄投票好，因為你根本不知道會寄到哪裡。本人親自投票能確保選票有投進去。」

維州在過去3屆總統大選都是投給民主黨，民主黨也在這裡大幅領先，但是川普仍在極力爭取。

他在推特（Twitter）對民主黨籍的維州州長展現敵意，同時希望獲得廣大的公務員族群認同，他推文說：「維吉尼亞州所有聯邦員工，請記得，是我助你們加薪的，不是愛睏拜登。」（譯者：陳怡君/核稿：盧映孜）

© 2020 AFP