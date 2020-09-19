與俄軍關係緊張 敘利亞美軍加強兵力部署

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（法新社華盛頓18日電） 美國陸軍今天宣布，儘管有些阻力，仍將在敘利亞東北部加強軍事部署，包括兵力和裝備。美國與俄羅斯在敘利亞這個地區正處於緊張狀態。

美軍中央司令部（Centcom）發言人鄂班（Bill Urban）上尉發表聲明說，司令部已在這個由美國和庫德族盟軍掌控的地區「部署哨兵式（Sentinel）雷達，增加戰鬥機在美國部隊上空巡邏的頻率，並部署布萊德雷裝甲戰車（Bradley Fighting Vehicles）以加強美軍火力」。

一名匿名美國官員透露，增援的裝甲車不超過6輛，派去操控這些裝甲車的兵員也「不到100人」。

鄂班在聲明中並未提到俄羅斯，但他說，這些部署為的是「有利於確保聯軍的安全和防護」，且美國「無圖在敘利亞與任何其他國家衝突，只是要在必要時捍衛聯軍」。

然而上述匿名官員表示，這些行動「是向俄羅斯明白示意，須遵守互相化解衝突的進程；也是為了要使俄羅斯及其他相關各方避免在敘利亞東北部採取不專業、不安全且具挑釁意味的行動」。

美國總統川普去年10月下令布萊德雷裝甲戰車撤出這個地區，原本他去年初有意調回所有駐守敘利亞的美軍，後來同意留下數百兵力保護油井。

法新社提到，近數周來發生了若幹事件，美軍與俄軍相互對立。在土耳其同意下，俄軍目前沿着土耳其與敘利亞邊界駐紮。

例如8月底，7名美軍因雙方軍車撞擊而受傷。社群網站上顯然由目擊者和俄軍自行拍攝的影片顯示，俄羅斯裝甲車和直升機試圖阻擋美國軍車前進，然後加以驅逐。

美軍和俄軍在敘利亞互動頻繁，但少有正面衝突。（譯者：曾依璇/核稿：張佑之）

© 2020 AFP