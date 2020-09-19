FBI局長稱美大選俄威脅最大 川普惱怒反批

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（法新社華盛頓18日電） 美國總統川普（Donald Trump）今天抨擊聯邦調查局（FBI）局長稱俄羅斯和右翼民兵威脅美國選舉的言論，點名中國和左翼團體才是美國最大威脅。

美國情治官員持續聲稱莫斯科仍是美國主要威脅，遭到川普一再炮轟。俄國特工據傳曾援助川普陣營在2016大選擊敗希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）。

聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Christopher Wray）於國會作證後隔天，川普就在白宮公開重炮抨擊，對美國總統而言並不常見。

當記者問及是否想開除瑞伊時，川普說：「我們看的東西很多不一樣。」

川普說：「我不喜歡他昨天的回答。我不確定他是否也喜歡。但我很確定他可能也認同我的想法。」

面臨艱困選戰的川普一再堅稱中國、而非俄羅斯，才是最大的問題。

川普說：「很明顯的中國在首要名單上。我認為俄羅斯、北韓還有許多國家是可以被討論的，但中國應在名單上首當其衝，我不知道為什麼沒有被提到。」

對於瑞伊評估在選前氛圍已相當緊繃之際，白人至上主義團體，是國內動蕩的最大威脅，川普也不以為然。

瑞伊對國會作證時說：「在種問題族引起的國內暴力中，接受白人至上意識形態的民眾肯定占最大比例。」

川普和一些政府高階顧問指控反法西斯主義運動（Antifa）和極左派激進團體，劫持操控了和平示威。

他說：「他們很壞，但有人不願提，讓我相當困擾，我不知道為什麼他不提。」川普意有所指瑞伊。

© 2020 AFP