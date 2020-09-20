不顧和談 阿富汗空襲回擊塔利班 至少20多人喪命

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社喀布爾19日電） 阿富汗政府和民兵組織塔利班正在進行歷史性和談，但阿富汗官方今天表示，塔利班再度發動攻擊，阿富汗也以數波空襲回擊，炸死30多名反抗軍。塔利班則聲稱有20多位平民喪命。

阿富汗國防部今天在推特發布聲明表示：「今天上午，塔利班（Taliban）戰士攻擊位於...昆都茲（Kunduz）省汗阿巴德（Khan Abad）地區的（阿富汗軍）陣地 。」阿富汗軍方於是「遵照『主動防禦』程序攔截攻擊」。

聲明還說，有30多名塔利班戰士在空襲行動中喪生，包含2名指揮官。

塔利班則發布聲明否認戰士遇襲，並宣稱這場空襲造成23位平民死亡，包括婦女和兒童。

這是阿富汗境內最新一起大規模人員傷亡事件。阿富汗國防部表示，他們已得知塔利班說法，將會進行調查。

阿富汗政府和塔利班13日在卡達首都杜哈展開和平談判，旨在終止近20年戰爭。但談判至今進展牛步，雙方仍對和平進程時間表無法達成共識。

今天空襲後不久，阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）再度呼籲因人道理由停火，以「保護我們的人民」及「達成有尊嚴且持久的和平」。（譯者：林沂鋒/核稿：張正芊）

© 2020 AFP