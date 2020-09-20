不顧國際反對 美片面宣布對伊朗重施聯合國制裁

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社華盛頓19日電） 美國今天單方面宣布，將重行實施聯合國對伊朗的制裁，並誓言懲處不配合制裁行動的聯合國會員。這一步不僅升高美國孤立的風險，也推升國際緊張局勢。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）發布聲明說，美方樂見聯合國對伊朗的各項制裁幾全面重新實施。聲明說，各項措施將自華府時間晚上8時起生效。

川普政府也矢言，任何聯合國會員國若不配合對伊朗的制裁，也將承受後果。

美國的威脅令人忌憚的是：那些被美國認定違抗對伊朗制裁令者，將不能進入美國金融體系與市場管道。

蓬佩奧聲明表示，若任何聯合國會員國未盡實施制裁的義務，美國準備運用國內主管單位的力量，讓他們承擔後果，如此以確保伊朗不能從聯合國禁運活動中得到好處。

蓬佩奧允諾，對於不配合制裁者將採行何種措施，將會在幾天內宣布。

不過，華府此舉在國際上幾乎可說是完全孤立，其他強權國家，如中國、俄羅斯，甚至美國在歐洲盟友，都挑戰美國在這方面的訴求。

伊朗於2015年與列強簽署協議，限制自身核子武器發展，以換取國際終止對伊朗的制裁。

2018年5月，川普政府單方面退出伊朗與列強的核子協議，並對伊朗重啟經濟制裁行動。

聯合國針對伊朗的武器禁運令時效，將在今年10月到期，川普政府在8月向聯合國安理會提出，要求延長對伊朗武器禁運，但遭否決。

法新社報導，一名外交官強烈反對美國單方面制裁伊朗，說俄羅斯與中國在一旁看好戲，等着華府與歐洲盟邦之間發生「影響局勢穩定的大規模失和」。（譯者：紀錦玲）

© 2020 AFP