川普：甲骨文與TikTok交易很棒

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（法新社華盛頓19日電） 美國總統川普今天表示，「概念上批准一項交易」，將允許短影音應用程式TikTok繼續在美營運。

川普在白宮告訴媒體說，他對TikTok北京母公司字節跳動與甲骨文（Oracle Corp）的交易，送上「祝福」，並說這筆交易解決了美國國家安全疑慮。

目前大約有1億美國民眾使用TikTok；美官員曾表示擔心用戶個資問題，說中國可能有管道存取這些資料。

川普對媒體說：「未來安全性將是100%…從概念上來講，對美國而言，這是筆好交易。」

根據協議將在美成立新公司，名稱為TikTok Global，公司大多數主管是美國人，將有美籍執行長，董事會中也會有安全專家。

消息來源說，甲骨文已同意，最終擁有20%股權。若沃爾瑪公司（Walmart Inc.）同樣協商成功，取得投資股權，那麼沃爾瑪執行長董明倫（Doug McMillon）將在TikTok董事會佔一席董事。

川普說，TikTok新公司將「完全由甲骨文與沃爾瑪掌控」。

美國商務部今天同時宣布，鑒於近日出現的正面發展，決定將禁止境內下載TikTok的生效日期，從9月20日至少推遲至27日。（譯者：紀錦玲）

© 2020 AFP