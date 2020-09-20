白俄2000婦女上街抗議 警粗暴逮捕逾300人

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（法新社明斯克19日電） 約2000名白俄羅斯婦女今天在明斯克走上街頭，要求在位26年的獨裁總統魯卡申柯辭職下台，鎮暴警察把300多名抗議婦女強押上警車，包括已成為抗議運動標竿人物的73歲阿嬤。

這是白俄羅斯婦女手持旗幟和花束走上街頭抗議的最新行動。今天被捕的抗議婦女人數，較前一周抗議遊行高出很多。她們遭着黑色制服和頭套鎮暴警察、着卡其制服警官以及戴口罩便衣員警逮捕。

法新社記者目擊，警方阻擋抗議婦女前進，然後開始把她們押送上警用廂型車，迅速拘捕數百人。一些婦女被警方擡起來，雙腳離地被押走。

人權團體維斯納（Viasna）在網路上公布被捕328名婦女的姓名，但警方發言人告訴法新社，明天會公布被捕人數。

反對陣營「協調委員會」（Coordination Council）表示，警方逮捕太多示威抗議者，以致警用廂型車不夠用。

約2000名婦女參與這場「閃亮遊行」（Sparkly March），穿戴閃亮配飾，手持紅白抗議運動旗幟。

被捕者包括73歲已當上曾祖母的巴金斯卡婭（Nina Baginskaya），警方奪手她手上旗幟和花束，把她押上警車，但不久後就在一個警察局外釋放她。

今天這場示威遊行是一連串全婦女參與抗議活動的最新一起，要求強人總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）下台。他在上個月引發爭議大選中贏得壓倒性勝選。

但反對陣營候選人季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）也宣稱勝選。目前逃抵立陶宛獲庇護的季哈諾夫斯卡婭譴責「任意」拘捕，指稱未出示警徽的警方「粗暴逮捕大量美麗又勇敢的合法且和平示威抗議婦女」。

© 2020 AFP