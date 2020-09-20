紐約州將立大法官雕像 紀念女權鬥士金斯柏格

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（法新社紐約19日電） 美國紐約州州長古莫今天宣布，將在甫過世的最高法院大法官金斯柏格出生地，紐約市的布魯克林區（Brooklyn）為她豎立雕像，以紀念這位女權鬥士。

金斯柏格（Ruth Bader Ginsburg）1933年出生，昨天因胰腺癌併發症病逝，享壽87歲。她1993年成為歷來第2位獲任命為大法官的女性，任職27年期間，不遺餘力為女性和少數民族平權發聲，是法學自由進步派之星。

紐約州長古莫（Andrew Cuomo）說：「金斯柏格大法官在這個分歧的世界，無私的追求真理與正義，為弱勢者發聲，扶持因仇恨、冷漠而遭遺忘的人。」

他說：「紐約這個大家庭哀悼金斯柏格大法官的逝世，但也打從心底驕傲，她不可思議的一生是從布魯克林這裡開始的。」

金斯柏格不僅在紐約出生，也在紐約就讀法學院、擔任法學教授，她個人特色之一就是一口濃厚布魯克林口音。

古莫表示會指派委員會，來舉薦針紀念碑的設計、地點和操刀藝術家。

紐約市市長白思豪（Bill de Blasio）也向金斯柏格這位「布魯克林的女兒」致敬，他在社群網站「推特」（Twitter）寫道：「金斯柏格是家鄉英雄，無人能出其右，我可以保證，世人將永遠記得她。」

© 2020 AFP