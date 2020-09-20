羅馬大師賽意外出局 納達爾：我知道如何修正

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（法新社羅馬19日電） 西班牙男網名將納達爾今天不敵阿根廷好手史瓦茲曼，在法國網球公開賽前哨戰羅馬大師賽（Rome Masters）止步8強。面對即將在法網尋求衛冕，納達爾說已知道如何修正自身錯誤。

曾在羅馬大師賽9度封王的納達爾（Rafael Nadal），今天意外以2比6、5比7敗給史瓦茲曼（Diego Schwartzman）。過去兩人9次出手，納達爾全部獲勝。

法國網球公開賽（French Open）再一個多星期就要開打，羅馬大師賽是納達爾賽前調整狀態的最後機會。本屆法網納達爾除了要力拚第13座男單冠軍獎盃，也將尋求追平瑞士名將費德瑞（Roger Federer）締造的20個大滿貫賽男單冠軍頭銜紀錄。

納達爾今天賽後表示：「我已奮戰到底，但丟了那麼多發球局之後，你無法期待能贏得比賽。...我必須做出修正，我知道該怎麼做。」

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，久未出賽的納達爾跳過大滿貫賽之一美國網球公開賽（US Open），選在本屆羅馬大師賽重返球場。

納達爾說：「這麼久沒出賽後，我打了2場不錯的比賽，但今天我在遇上一名好對手，打了一場糟糕的比賽。」（譯者：李晉緯/核稿：張正芊）

© 2020 AFP