羅馬網賽摔拍泄憤 喬科維奇：情緒就是來了

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（法新社羅馬19日電） 喬科維奇今天在羅馬網賽闖進4強，但兩周前於美網情緒失控誤擊線審遭判失格的他，這場比賽一度狠摔球拍泄憤的舉動引發關注。對此他說，那是宣洩憤怒的方式，情緒來了就會發生。

在被視為大滿貫法國網球公開賽熱身賽的羅馬網賽中，世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）花了超過2小時才以6比3、4比6、6比3解決世界排名97的卡帕菲（Dominik Koepfer）。

兩周前，外界一至看好喬科維奇會在美國網球公開賽再拿一座大滿貫冠軍，他卻在一次宣洩情緒的動作中，誤將球擊向線審，痛失爭冠機會，同時招來不少罵聲；今天當他丟了其中一個發球局，情緒再度潰堤，這次他狠狠摔了球拍，造成的聲響在因閉門比賽而空蕩蕩的球場中，顯得格外巨大。

對此，喬科維奇說：「好吧，我老實告訴各位，這不是我摔壞的第一支球拍，也不會是最後一支，我以前就砸爛過球拍。」

他說自己以後可能還會再摔拍，他雖然不想這麼做，但情緒來了，就會發生。

「我猜，有時這就是我宣洩憤怒的方式。」

「當然，這絕對不是最好的訊息，尤其有這麼多年輕球員關注着我。」

「我並不鼓勵這麼做，但，說真的，我們都是人。」

「我們凡事都儘可能做到做好。我不見得每次都摔拍，但有的節骨眼上我就是沒辦法。」

「人生中碰到什麼真的無法預測，我訓練體力的同時，也在鍛煉心理和情緒健康。」

「我想，這一直是我的一部份，就像訓練然後休息一樣，形塑堅強的性格，然後在不同的層面上了解自己，全面的了解人生。」

© 2020 AFP