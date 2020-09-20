金斯柏格逝世 美國女權團體憂墮胎權岌岌可危

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（法新社華盛頓19日電） 美國大法官金斯柏格在加入最高法院前，已在爭取女權戰役累積多場勝利。18日金斯柏格辭世，卻也讓美國女權運動人士一項關鍵勝利岌岌可危，那就是墮胎權。

金斯柏格（Ruth Bader Ginsburg）以87歲之齡辭世後，女權倡議者深深哀悼失去一名備受尊崇的偶像人物。女性團體讚許金斯柏格是法界巨人，啟發了數百萬人。

但女權運動人士很快便把焦點轉向眼前戰役，以保衛金斯柏格數十年來努力和大法官任內取得的成就。

提倡墮胎權的計畫生育行動基金會（Planned Parenthood Action Fund）主席強生（Alexis McGill Johnson）表示：「今晚我們向那份成就致敬，但明天我們必須上工，保住她畢生捍衛的理想。」

女權團體的憂慮聚焦在總統川普可能選出的繼任人選。

川普已承諾會選出一名讓最高法院傾向推翻「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）判決的大法官，川普的支持者大多也作此要求。這項1973年的關鍵判決賦予女性墮胎的權利。

川普名單上的繼任人選多半都反對墮胎。身為其中一人的共和黨籍參議員柯頓（Tom Cotton）說：「該是推翻羅訴韋德案的時候了。」

就算最高法院沒準備推翻當年判決，仍可裁決讓各州強化墮胎限制，造成禁止墮胎的實質效果。

最高法院近年曾擋下幾起類似案件，但票數經常是5比4，僅有一票之差。在這些決定中，爭取女性有權控制自己身體的金斯伯格扮演關鍵角色。保守派繼任人選則可能讓最高院往另一方向傾斜。

© 2020 AFP