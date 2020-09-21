一塊衝浪板海漂8千公里 兩年多後與失主重逢

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（法新社馬尼拉21日電） 2年多前衝浪好手佛爾特在夏威夷被浪衝翻丟了衝浪板，他只能盼望當地漁民會撿到，結果事情發展超乎他的想像：衝浪板找是找到了，但它出現在8000多公里外的菲律賓南部。

當年佛爾特（Doug Falter）眼睜睜看着自己的客制化淡藍色衝浪板，消失在夏威夷懷美亞灣（Waimea Bay）的涌浪中。如今他透過社群媒體，得知有人在偏遠的菲律賓沙蘭加尼島（Sarangani）附近找到了它，而且新主人很開心能物歸原主。

35歲的佛爾特透過視訊會議軟體Zoom告訴法新社：「我看到照片的時候不敢置信，我差點以為是惡作劇。我本來很肯定衝浪板找不回來了。」

新主人巴蘭蘇拉（Giovanne Branzuela）是一名地方小學老師，本身也懷有衝浪夢。幾個月前他才花了2000菲律賓披索（新台幣1195元），向鄰居買來這塊飽經摧殘的衝浪板。

巴蘭蘇拉說，2018年8月有漁民發現這塊衝浪板漂浮在海上，距離佛爾特遺失它時隔6個月。漁民認為可能是遊艇路過掉下來的東西，用幾塊美元就把它賣給巴蘭蘇拉的鄰居。

雖然衝浪板已在太平洋漂浮好幾個月，如今已泛黃的表面上仍可看到夏威夷削板師卡森（Lyle Carlson）的名字。

好奇的巴蘭蘇拉在臉書上找到卡森，寄了張衝浪板的照片給他。卡森接着把照片放上Instagram，同時標註了佛爾特。

38歲的巴蘭蘇拉透過電話告訴法新社：「結果這是一塊來自夏威夷的衝浪板，我自己都不敢相信。學衝浪和在這裡衝大浪一直是我的夢想。我暫時還能用他的衝浪板，我跟他說我會好好照顧它。」

佛爾特和巴蘭蘇拉曾透過臉書（Facebook）聊天。佛爾特打算在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情旅行禁令解除後，親自拜訪這座菲律賓小島，並以初學者用的板子，換回曾陪自己征服巨浪的那塊衝浪板。

© 2020 AFP