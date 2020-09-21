中共空軍轟六文宣影片 拼接好萊塢電影片段挨批

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（法新社北京21日電） 中國空軍動態文宣影片近日在社群媒體上引發抨擊，因為網友質疑，中國貴為全球第二大軍事強權，為何在自家宣傳材料拼接好萊塢強片「變形金剛」及「絕地任務」等電影片段。

法新社報導，這部影片是由「中國解放軍空軍政治工作部宣傳文化中心」精心製作，內容炫示中國空軍的中程及長程轟六轟炸機（H-6），在微博上累計472萬次點閱。

這部誇耀式影片顯示，中國空軍駕駛翱翔高空攻擊一座島嶼基地，成功完成軍事突襲後返回。這座基地與美國在狄耶戈加西亞（Diego Garcia）及關島（Guam）的設施極為相似。

但眼尖的中國社群網站用戶很快就發現，這部影片有些明顯的劇情漏洞。影片中的爆炸性飛彈連續片段顯然擷取自3部好萊塢電影。

這3部電影為「變形金剛2：復仇之戰」（Transformers: Revenge of the Fallen）、「絕地任務」（The Rock）及「危機倒數」（The Hurt Locker）。

微博上充斥對缺乏原創性的抨擊。一名用戶表示：「我們的強國夢原來是經由編輯美國電影片段拼湊而成。」

另有用戶寫道：「我們用美國好萊塢電影片段宣傳國內軍機，何必呢？」還有用戶質疑：「這是我國宣傳影片，為何不用我們自己的影像？」

© 2020 AFP