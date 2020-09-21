亞股隨美股收跌 疫情升溫美振興方案仍卡關

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（法新社香港21日電） 亞洲股市今天隨着華爾街股市的頹勢走跌收低，投資人憂心歐洲和美國2019冠狀病毒疾病病例攀升，也關切美國新振興紓困案還在國會卡關。

全球股市在政府振興方案和央行寬鬆政策等利多帶動連月勁揚後，走勢開始出現震蕩。分析師警告，投資人可能會認為這波反彈走勢可能已經漲過頭而獲利了結。

市場目前最關切的是世界主要經濟體的新增病例攀升，已迫使政府恢復實施封鎖限制措施。

AxiCorp全球市場首席策略師殷尼斯（Stephen Innes）說：「投資人對於未來方向仍感到迷惑…，由於疫情惡化，英國政府提出警告，市場憂心恢復實施封鎖限制措施。」

「隨着經濟在全面防疫封鎖措施衝擊下初步反彈後，英國和歐洲經濟走向恐進入受社交距離、高失業率和供給面受創等因素衝擊的黯淡第2階段。」

港股恆生指數收跌逾2%，主要受到權值股滙豐銀行（HSBC）重挫逾5%、跌到25年低點拖累。市場憂心，中國可能將滙豐列入首批「不可靠實體清單」，加上報導揭露，滙豐被控允許欺詐活動不受懲罰。

上海綜合股價指數收跌0.63%；雪梨股市挫0.71%；首爾股市跌0.95%；台北股市挫0.63%；威靈頓股市收低0.81%；雅加達股市跌1.18%；新加坡股市挫0.48%；曼谷股市收跌1.03%，孟買股市重挫2.09%。日股今天適逢假日休市。

© 2020 AFP