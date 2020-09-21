以色列遊客巴士爆炸案 保加利亞法院判2男子無期徒刑

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（法新社保加利亞首都索菲亞21日電） 保加利亞法院今天在缺席審判判處兩名在逃男子無期徒刑，他們2012年在保國布爾加斯市（Burgas）機場，對載有以色列遊客的巴士進行致命炸彈攻擊。

保加利亞法官伊凡諾娃（Adelina Ivanova）裁定這兩名男子恐怖主義及過失殺人罪成立，判處兩人「無期徒刑，不得假釋」。因兩人已逃離保國，法院對他們進行缺席宣判。

兩人身分經證實為黎巴嫩及澳洲雙國籍男子法拉（Meliad Farah）和黎巴嫩及加拿大雙國籍男子哈山（Hassan El Hajj Hassan），案發時兩人分別為31及24歲。

2016年中，這兩人被控與炸彈客共謀。DNA分析顯示，犯案炸彈客為案發時23歲的法國及黎巴嫩雙國籍男子胡塞尼（Mohamad Hassan El-Husseini）。

這起攻擊發生於2012年7月，導致7死逾35傷，死者包括5名以色列人（含1名孕婦）、1名保加利亞司機及攜帶炸彈的胡塞尼。

這是2004年以來以色列人在海外所遭遇的死傷最慘重攻擊。保加利亞及以色列當局指責，黎巴嫩什葉派組織真主黨（Hezbollah）是幕後黑手。

© 2020 AFP