傳東京申奧成功前後 國際奧會委員兒子收到巨款

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（法新社東京21日電） 日本媒體今天報導，東京奧運申辦委員會聘請的一家顧問公司，在申奧成功前後支付大約37萬美元（約新台幣1072萬元）給國際奧林匹克委員會（IOC）委員之子。

法國當局正在調查一起據稱的買票醜聞，這起醜聞圍繞在東奧申辦委員會支付新加坡顧問公司Black Tidings200萬美元（約新台幣5800萬元）一事。

Black Tidings與塞內加爾男子巴帕・狄亞克（Papa Massata Diack）有關。他是當時的國際田徑總會（IAAF）主席暨IOC委員拉米尼・狄亞克（Lamine Diack）的兒子。

日本共同社（Kyodo News）報導，2013年9月東京爭取主辦2020年奧運時，拉米尼・狄亞克據稱對非洲的投票具有影響力。

根據共同社，Black Tidings曾將逾15萬美元彙入巴帕・狄亞克的個人帳戶，並在2014年1月前將21萬7000美元彙入他經營的一家公司。Black Tidings目前已停業。

這些發現是基於財務文件及國際調查記者同盟（ICIJ）的報導，共同社也參與其中。共同社指出，這些發現可能解釋東奧申辦委員會涉及的買票指控。

巴帕・狄亞克接受共同社訪問時否認那些指控，指稱他收到的款項與「在中國達成的贊助合約有關，與東奧毫無關聯」。

© 2020 AFP