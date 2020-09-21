利物浦客場擒切爾西 孫興?進4球幫熱刺大勝

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（法新社倫敦20日電） 英超本季奪冠兩大熱門利物浦與切爾西強碰，客軍利物浦前鋒馬內（Sadio Mane）在對方的克利斯坦森（Andreas Christensen）吞紅牌被罰出場後獨中兩元，2比0氣走地主藍衫軍。

另一場比賽，托登罕熱刺的南韓前鋒孫興?大開殺戒，一人攻進4球，幫熱刺5比2痛宰南安普頓。

上半場傷停補時第46分鐘，利物浦的韓德森（Jordan Henderson）長傳給快速衝向對方半場的馬內，眼看即將形成單刀，但被切爾西的丹麥籍後衛克利斯坦森從後撲倒在地。

主審狄爾尼（Paul Tierney）原本只給黃牌，但影像輔助判決小組建議他參考場邊的邊路攝影機；狄爾尼看完後決定改判克利斯坦森紅牌。

少打一人的切爾西下半場很快遇到麻煩，傷口撒鹽者正是馬內；馬內第50分鐘接獲隊友傳球破門，本季進球開張，4分鐘後又漂亮頭槌送進第2球。

熱刺與南安普頓之戰，熱刺主帥莫里尼奧（Jose Mourinho）盛讚聯手摧毀對手的孫興?與凱恩（Harry Kane）。

莫里尼奧說：「孫興?是火力全開，但就我而言，凱恩才是最大贏球關鍵，他的貢獻功不可沒。」

熱刺賽前24小時確定簽下威爾斯國腳貝爾（Gareth Bale），貝爾7年前離開熱刺轉戰西甲皇馬後，這次被皇馬租借而鳳還巢，但他因膝傷待覆原，10月中以前都沒法上陣，但孫興?以瘋狂表現告訴外界，熱刺不缺進攻火力。

© 2020 AFP