千人悼大法官金斯柏格：接下來交給我們

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（法新社華盛頓19日電） 畢生致力爭取平權的自由派大法官金斯柏格（Ruth Bader Ginsburg）辭世，讓美國進步派對未來憂心忡忡，其中數千人今天聚集在最高法院外向她致敬。

距總統大選僅45天之際，許多人攜家帶眷齊聚華府，在秋天的太陽下，對這位被昵稱為RBG的進步派代表人物致敬。

法庭外，在花束、彩虹旗以及金斯柏格肖像堆中，有封信是這樣寫的：「露絲（金斯柏格），我不認識你，但你在許多方面影響了我的生命。」

許許多多的悼念者前來，其中也包括了民主黨副總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）。她告訴法新社：「RBG是我們的先驅，她是偶像、是鬥士，她是個不折不扣的女人。」

賀錦麗的競選搭檔拜登（Joe Biden）將挑戰現任總統川普，但因是中間派且已年高77，一直無法激起進步派選民的熱情，但金斯柏格之死或許會鼓舞自由派團結，讓他們向拜登靠攏。

70多歲的男同志賀夫曼（J. Ford Huffman）戴着彩虹頭帶敦促民主黨選民，「趁着哀悼期激勵我們自己」，並要確定大家11月3日都會去投票。

他們的挑戰，是不讓最高法院的大法官遺缺被意識形態與金斯柏格完全相反的人填補，因為川普屬意的都是立場非常保守的人選。

2個小孩的媽艾波利托（Gina Eppolito）用粉筆在最高院外的人行道寫下：「謝謝您教我們怎麼奮戰。」

艾波利托說，像她這樣的人很多「憂心」這代獲得的權利，特別是墮胎權，下一代可能沒辦法也享受到。

隨着金斯柏格辭世，最高法院可能會有很長一段時間落入保守派陣營。

「我們的處境非常不堪一擊。」

60歲克蕾珊卓（Pam Crescenzo）則忍不住哽咽地說：「如果法院繼續右傾，未來的時代就真的會讓美國的女性非常難熬。」

和妻子一同前來的克蕾珊卓表示，多虧了RBG，她們兩人才能結婚。

25歲的包蘭德（Kiley Boland）則說：「我們未來45天還有很多事情要做，還有很多得去奮戰。」

「現在擔子在我們身上，她可以安息了，交給我們。」

© 2020 AFP